Granadas são apreendidas em mochila de passageiro durante abordagem a ônibus em MS

A ação aconteceu durante uma abordagem de rotina a um ônibus intermunicipal. Segundo a polícia, foram encontradas, dentro da mochila de um passageiro, várias granadas defensivas.

De acordo com os policiais, o suspeito apresentou informações contraditórias sobre a origem e o destino dos artefatos, chegando a citar diferentes estados como ponto de partida, o que levantou suspeitas sobre a legalidade do transporte.