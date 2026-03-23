Granadas são apreendidas em mochila de passageiro durante abordagem a ônibus em MS

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreenderam artefatos explosivos e prenderam um homem, na manhã desta segunda-feira (23), em Ribas do Rio Pardo.
A ação aconteceu durante uma abordagem de rotina a um ônibus intermunicipal. Segundo a polícia, foram encontradas, dentro da mochila de um passageiro, várias granadas defensivas.
De acordo com os policiais, o suspeito apresentou informações contraditórias sobre a origem e o destino dos artefatos, chegando a citar diferentes estados como ponto de partida, o que levantou suspeitas sobre a legalidade do transporte.
Por causa do risco, o Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi chamado. A equipe antibombas realizou procedimentos para neutralizar os explosivos e garantir a segurança de quem estava no local.
Ainda segundo a Polícia Militar, a operação faz parte de ações realizadas em várias cidades do estado para combater o crime organizado e aumentar a segurança.