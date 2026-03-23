“Força que Protege, Humanidade que Acolhe”: Polícia arrecada absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade

A PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) está realizando a campanha solidária “Força que Protege, Humanidade que Acolhe”, voltada à arrecadação de absorventes higiênicos que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A campanha tem como objetivo contribuir para o enfrentamento da chamada ‘pobreza menstrual’, realidade que ainda afeta milhares de mulheres e adolescentes, dificultando o acesso a itens básicos de higiene e impactando diretamente a saúde, a dignidade e a permanência em atividades escolares e profissionais.

Como doar?

As doações poderão ser feitas por servidores da instituição e também pela comunidade, com pontos de arrecadação disponíveis nas Delegacias da Polícia Civil na Capital e no interior do Estado.

O período de arrecadação segue até o dia 15 de abril de 2026. De acordo com a organização, a ação integra as iniciativas institucionais voltadas à promoção da cidadania e dos direitos humanos, reforçando o papel social da Polícia Civil para além da atividade de investigação criminal.

O NIC (Núcleo Institucional de Cidadania), que possui entre suas atribuições o desenvolvimento de ações voltadas à proteção de grupos vulneráveis, destaca que a campanha busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da dignidade menstrual, reconhecida como um direito fundamental ligado à saúde e à dignidade da pessoa humana. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul convida os servidores e a população a participarem da campanha, contribuindo com a doação de absorventes e fortalecendo a corrente de solidariedade em prol de quem mais precisa.

A iniciativa é coordenada pelo NIC, com apoio da ASSERICOM (Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação).

Serviço

Campanha: Força que Protege, Humanidade que Acolhe;

Arrecadação: absorventes higiênicos;

Pontos de entrega: Delegacias da Capital e do Interior;

Período: até 15 de abril de 2026.