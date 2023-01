Golpista se passa por filho de idosa e vítima perde R$ 1.100

Uma idosa de 64 anos sofreu um golpe nessa terça-feira (10), na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande. A vítima recebeu uma mensagem através do WhatsApp de uma pessoa que se passava por seu filho e pedia R$ 1.100 em uma transferência PIX.

A idosa conta que foi enganada e acabou efetuando transferência. Nas mensagens os criminosos chegaram a utilizar uma foto do filho da vítima. Apenas depois de pagar a quantidade que a mulher percebeu que se tratava de um golpe.

O caso foi registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo caso em Dourados

Apenas essa semana esse é o segundo caso de estelionato em Dourados. Um homem de 58 anos registrou denúncia de um golpe semelhante na última segunda-feira (9).

Segundo ocorrência, ele recebeu uma mensagem de um perfil do WhatsApp de pessoa se apresentando como sua filha. O homem efetuou duas transferências via PIX que totalizaram R$ 5.920,00 e só depois percebeu que se tratava de um golpe.

Com informações de Dourados News.

