Família procura o cãozinho, chamado Quinzinho que está desaparecido desde a última terça-feira (10), na região do Coophatrabalho.

A família pede ajuda e busca informações sobre o cãozinho desaparecido. Para quem possa ter visto ou saber alguma informação a família peça que entre em contato no telefone (67) 99252-7991.

