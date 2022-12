GOI prende foragido do RJ envolvido em morte de empresário francês

Nesta sexta-feira (23), uma equipe de policiais civis do GOI (Grupo de Operações e Investigações) recebeu informações de que estaria morando em Campo Grande um indivíduo com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio de Janeiro por crime de tortura.

Além disso, o foragido também é apontado como suspeito de participação do crime de roubo seguido de morte do empresário francês Rodolphe Jean-Claude Maurice, 25, em agosto desse ano no RJ.

Diante das informações a equipe do GOI deslocou=se até um pensionato na região central da cidade, onde fez contato com o proprietário, o qual confirmou que o procurado morava ali, apontando o quarto do mesmo.

Sem seguida, os policiais chamaram pelo indivíduo, o qual prontamente atendeu, se identificou e não ofereceu resistência dizendo, inclusive, que já esperava pela Polícia.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo, explicados e garantidos seus direitos constitucionais e encaminhado até esta Depac Centro.