Adolescente mata pai a facadas após não encontrar jantar pronto

Um indígena, de 16 anos, foi apreendido na tarde de ontem (23), após matar o pai de 41 anos, a facadas, na Aldeia Jaguapiré, em Tacuru, a 420 km de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, o motivo da morte foi devido a um desentendimento do jovem com o pai devido ao jantar que não estava pronto.

Conforme informações da Polícia civil, o adolescente foi encontrado próximo ao local do crime. Ele confessou aos policiais que tinha matado o pai de 41 anos, com diversas facadas. O jovem foi encontrado com ferimentos nos braços e encaminhado ao hospital do município.

Na delegacia, testemunhas foram ouvidas, entre elas a companheira e a mãe do adolescente. Durante o interrogatório, a mãe do jovem disse que o filho teria ficado irritado porque o jantar não estava pronto. Ela ainda relatou aos policiais que os dois se desentenderam e no meio da briga o adolescente desferiu os golpes no pai. A vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Segundo a polícia, o jovem recebeu alta no hospital e segue a disposição da justiça.

