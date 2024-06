GECOC e GAECO/MPMS deflagram a “Operação Sommelier”

Nesta terça-feira (11), O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do GECOC (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e GAECO/MPMS (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Itaporã, deflagraram a Operação Sommelier, tendo como objetivo o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, nos Municípios de Douradina, Dourados, Itaporã e Florianópolis.

A investigação conduzida pela referida Promotoria de Justiça, com o apoio do GECOC, identificou a ocorrência de fraude ao caráter competitivo de licitação pública, cujo objeto foi a contratação de empresa para a realização de concurso público para o provimento de cargos na Prefeitura Municipal de Douradina.

Foi apurada a existência de associação criminosa entre servidores públicos e o empresário, que previamente conluiados, organizaram-se para fraudar a licitação e desviar dinheiro público mediante superfaturamento.

Durante o cumprimento das diligências foram apreendidos cerca de cento e oitenta mil reais em espécie.

A operação contou com o apoio operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e do GAECO do Ministério Público de Santa Catarina.

Sommelier, termo que dá nome à operação, está relacionado ao fato de a empresa contratada para realizar o concurso público ser de “fachada”, cuja sede era uma loja de vinhos na capital deste Estado.

Com Informações GECOC/MPMS

