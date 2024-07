GCM prende dupla que furtava fios no Coopharadio

Dois homens, de 29 e 37 anos, foram presos em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana na madrugada desta quinta-feira (18), no Bairro Coopharadio, em Campo Grande. Eles furtavam fios pela região, quando foram localizados por um vigia.

Conforme informações da corporação, o vigia estava fazendo a ronda noturna e foi acionado por um morador, indicando que havia duas pessoas furtando fios na Rua Assunção. Após chegar no local, foi constatado a veracidade da denúncia, detendo a dupla.

Após o ato, a GCM foi acionada e encontrou os suspeitos com um Fiat Uno usado para as fugas, além de fios, cinto de trabalho em alturas, faca, tesoura, R$ 19 em cédula e outros pertences foram encontrados com eles.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde também foram apresentados os equipamentos, o veículo e os fios que já haviam sido furtados.

O caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas.