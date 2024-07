Desconto na conta de luz por reciclagem ganha força e promete expansão para MS

Concessionárias de energia incentivam práticas sustentáveis com programas de troca de recicláveis por abatimento na fatura

Programas que incentivam a destinação adequada do lixo ganham força em várias regiões do país. Empresas de energia em pelo menos 13 estados brasileiros estão oferecendo descontos na conta de luz para consumidores que levarem seus resíduos recicláveis a ecopontos. Em Mato Grosso do Sul, apesar de ainda não estar em funcionamento, há expectativas e possibilidades de implementação futura dessas iniciativas sustentáveis.

A Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em grande parte do estado, informou que, até o momento, não há parcerias estabelecidas para a troca de recicláveis por abatimento na conta de luz em suas áreas de atuação no Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, a Neoenergia Elektro, que também opera em alguns municípios do estado, demonstrou interesse em expandir iniciativas sustentáveis. Em declaração concedida ao Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, a empresa informou sobre o Projeto Vale Luz, implementado inicialmente em São Paulo.

“O programa visa a troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia. No total, são 22 pontos de entrega de recicláveis, em 10 cidades da área de concessão da distribuidora no estado. Desde o início do projeto, foram coletadas mais de 251 mil embalagens, entre plástico, alumínio, aço e embalagens do tipo longa vida. Essa quantidade equivale a 14 toneladas de materiais que seriam descartados no lixo e que foram reaproveitados”, afirmou a empresa.

Em 2022, o país gerou cerca de 77 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, conforme a Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente). Isso significa que cada pessoa gerou uma média de quase 1 kg de resíduos por dia naquele ano. As despesas dos municípios com limpeza urbana — que incluem coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos, varrição de vias e limpeza de áreas públicas — somaram cerca de R$ 29 bilhões em 2022.

Ainda segundo a Elektro, além de reduzir o valor da conta de energia dos clientes residenciais participantes, o projeto estimula o uso eficiente dos recursos naturais, minimizando os impactos causados pelos resíduos ao meio ambiente. Qualquer pessoa pode fazer a doação dos reciclados, mesmo aquelas que moram em áreas que não são atendidas pela empresa. Nesse caso, o consumidor tem a opção de doar a pontuação para uma das entidades assistenciais cadastradas pelo programa.

Em relação à expansão do projeto para Mato Grosso do Sul, onde a concessionária atende a cinco municípios, Brasilândia, Três Lagoas, Selvíria, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia, a Elektro completou que “avalia a possibilidade da implantação”.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: