Ferraresi fará cirurgia no joelho e pode não jogar

Rogério Ceni ganhou um desfalque importante no São Paulo por tempo indeterminado. O zagueiro Nahuel Ferraresi sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai precisar passar por uma cirurgia.

Durante o segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, Ferraresi foi disputar uma bola no campo defensivo e virou o joelho. Ele caiu no gramado e pediu substituição imediatamente. Em seu lugar entrou o zagueiro Beraldo.

Com a lesão, o zagueiro pode não jogar mais pelo clube paulista, já que seu contrato se encerra no meio do ano. Emprestado ao Tricolor pelo Grupo City, Ferraresi tem contrato até o meio deste ano. Assim, a lesão pode dificultar que o jogador volte a atuar pelo clube paulista.

Ainda não se sabe a data ou se o zagueiro fará os procedimentos cirúrgicos aqui no Brasil. Nesta semana, o São Paulo deve trazer novas informações.

Após o jogo, o jogador se manifestou em uma rede social e afirmou que não sabe se o clássico foi sua última partida pelo clube.

Outra lesão

Rafinha também saiu lesionado na partida de ontem. A boa notícia vem por parte de Rafinha que sofreu “apenas” uma entorse no tornozelo esquerdo, não teve nenhuma fratura detectada.

