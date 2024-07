GCM encontra foragido durante ronda na região do Núcleo Industrial e homem é preso

Durante ronda da Guarda Civil Metropolitana no bairro Manoel Secco Thome, em Campo Grande, um homem que estava foragido, identificado como Jean Crescencio Infran foi preso. O homem tinha um mandado de prisão em aberto.

Segundo informações da corporação, uma equipe realizava patrulhamento na Rua Queixada, quando avistou três indivíduos que ao verem a viatura, demonstraram nervosismo.

Um deles, Infran, chegou a jogar algo que seria um cigarro no chão e saiu rapidamente do local, mas foi abordado. Nos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado, mas com o foragido, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto.

O crime em questão que resultou no mandado não foi divulgado. Com a pendência judicial, os guardas realizaram a detenção e o levaram para a delegacia de plantão.

Os demais abordados foram liberados.

