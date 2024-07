Servidores do INSS de MS decidem em assembleia sobre adesão à greve nacional

Os servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Mato Grosso do Sul se reunirão em assembleia geral na próxima quinta-feira (18) para deliberar sobre a adesão à greve nacional aprovada pela Fenasps (Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social). A greve geral, por tempo indeterminado, foi decidida em plenária nacional realizada no último sábado (13), com a participação de mais de 120 representantes de 14 sindicatos estaduais e oposições, e tem início marcado para o dia 16 de julho.

A organização da greve em Mato Grosso do Sul ficará a cargo do Sintsep/MS (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em Mato Grosso do Sul). O diretor do Sintsep/MS, Roosevelt Lunas, está atualmente em Brasília, onde participa da 4ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação do INSS, que ocorre na tarde desta terça-feira (16).

Os servidores do INSS estão reivindicando uma série de melhorias, entre as quais se destacam:

– Recomposição de Perdas Salariais: Os servidores buscam a recomposição salarial para cobrir perdas acumuladas ao longo dos anos;

– Valorização Profissional: Exigem maior valorização de suas carreiras e reconhecimento de suas funções.

Melhores Condições de Trabalho: Buscam melhorias nas condições de trabalho para garantir um ambiente mais adequado e seguro;

– Reconhecimento da Carreira: Solicitam o reconhecimento da carreira do seguro social como Carreira Estratégica (Típica de Estado);

– Alteração do Nível de Ingresso: Proposta para que o ingresso para o cargo de Técnico do Seguro Social passe a exigir nível superior;

– Cumprimento de Acordos Anteriores: Exigem o cumprimento do acordo de greve de 2022.

Manutenção do Teletrabalho: Defendem a continuidade do teletrabalho, em oposição às intenções do presidente do INSS de extinguir essa modalidade;

– Incorporação da GAE: Pedem a incorporação da Gratificação de Atividade Executiva aos salários.

A decisão de iniciar a greve foi comunicada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos pela Fenasps. Na tarde desta terça-feira, uma nova rodada de negociações está em andamento para tentar resolver os impasses e evitar a paralisação.

A assembleia de quinta-feira será decisiva para determinar se os servidores do INSS em Mato Grosso do Sul aderirão à greve nacional, em busca de melhorias e reconhecimento de suas demandas.

Com informações da Agência Brasil.

