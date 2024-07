GCM e Polícia Civil realizam operação contra tráfico de drogas na região do Anhanduizinho

Na noite dessa sexta-feira (26), a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Civil realizaram, em conjunto, a segunda parte da Operação Saturação Bairro Nhanhá e Marcos Roberto. A ação também incluiu o bairro Jockey Club, todos na região do Anhanduizinho.

A operação aconteceu das 18h30 às 21h30, focando no fechamento ao acesso nos cruzamentos da rua Bom Sucesso e Pirineus por meio do controle do tráfego, fiscalização de condutores e de comércio, de forma preventiva e ostensiva.

O objetivo era evitar a prática de tráfico e consumo de entorpecentes, furto de veículos, e encontrar pessoas foragidas do sistema prisional na região.

O resultado foram 48 veículos abordados; 24 notificações de trânsito; cinco veículos removidos; e 10 comércios fiscalizados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram