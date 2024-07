Pesquisa do Procon-MS: etanol comum apresenta variação de até 14,79% em Campo Grande

Levantamento do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) aponta que, no mês de julho, o etanol comum apresentou variação de até 14,79% nos postos de combustíveis de Campo Grande.

Equipes da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) visitaram quinze estabelecimentos entre os dias 22, 23 e 24 de julho.

Os valores listados estão sujeitos a alterações, em decorrência dos regimes de livre iniciativa e concorrência.

O litro do etanol comum nas bombas variou 9,62% no pagamento à vista e 14,79% no crédito, com preços médios entre R$ 3,78 e R$ 3,91, respectivamente. Já o litro da gasolina comum no crédito teve diferença de 12,52%, apresentando valores entre R$ 5,59 e R$ 6,29.

No caso do diesel S10 comum as variações foram de 7,28% na modalidade crédito, com preço médio de R$ 6,02, enquanto o combustível aditivado chegou a 1,67%, mantendo mesmo valor médio para pagamentos à vista ou no dinheiro.

Consumidores que optaram pelo GNV (Gás Natural Veicular), seja à vista ou no crédito, podem ter percebido que o metro cúbico manteve os preços oscilando entre R$ 4,09 e R$ 4,59.

Comparativo

No comparativo entre os meses de junho e julho, a pesquisa apontou que nos pagamentos à vista ou no débito houve aumento de 7,46% no litro do etanol aditivado, de 4,55% aplicado a gasolina comum e 2,03% no diesel S10 aditivado.

O metro cúbico do GNV, no entanto, teve sua média de preços mantida em R$ 4,30, não apresentando variação com o período anterior nos pagamentos à vista ou no dinheiro.

A pesquisa completa e o comparativo mensal estão disponíveis no site do Procon/MS.

Com informações da Agência de Notícias do Governo de MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram