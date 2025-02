Gaeco faz operação em cinco cidade de MS; Na Capital, fábrica de roupas do Santo Amaro é investigada

Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) realizam operação em cinco cidades de Mato Grosso do Sul desde as primeiras horas desta terça-feira (18).

Segundo informações, a ação combate um esquema de corrupção dentro da administração municipal de Água Clara, e em outros pontos de Campo Grande, Terenos, Rochedo, Corguinho e Água Clara.

Na Capital, a policia mira uma empresa de confecção de roupas. A equipe do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar de MS), que auxilia na operação, chegou logo cedo na empresa, localizada na Vila Santo Antônio. O objetivo era evitar que os funcionários entrassem para o expediente, já que a equipe do Gaeco ainda irá fazer uma busca nos documentos.

Mais informações devem ser divulgadas pela polícia ao longo do dia. O Jornal O Estado segue acompanhando a operação.