Após 30 anos foragido, homem é condenado a 12 anos por homicídio em Dourados

Após quase 30 anos, o Tribunal do Júri condenou um homem, a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande. A sentença foi lida na última quinta-feira (13), referente a um crime ocorrido em 1996, quando o acusado matou o companheiro da ex-mulher.

De acordo com o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o réu permaneceu foragido por muitos anos, até ser localizado em 2023, em São Paulo (SP). Nesse momento, o processo, suspenso desde 1997, foi retomado. O homem aguardava pelo julgamento preso na Penitenciária Estadual de Dourados.

As informações são que, na noite do dia 16 de setembro de 1996, o acusado entrou na casa da vítima e, de surpresa, disparou contra ela. O motivo do crime foi o fato do acusado não aceitar o relacionamento entre a vítima e sua ex-companheira. Com a recusa da mulher em terminar o relacionamento, ele cometeu o homicídio.