Gaeco deflagra operação na Secretaria de Infraestrutura de Campo Grande

O Gecoc/MPMS (Grupo Especial de Combate à Corrupção), do MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), cumpre na manhã desta sexta-feira (19), mandados de busca e apreensão na Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo jornal O Estado, a ação mira irregularidades na iluminação pública. Devido a operação, nenhum servidor está autorizado a entrar nos prédios até a ação terminar.

Entre os alvos estaria uma empresa que venceu uma licitação para manutenção e expansão do serviço de iluminação pública em 2021, por R$ 11,1 milhões. A empresa seria responsável por fazer a troca das lâmpadas amarelas e antigas por lâmpadas de Led.

Ainda não há mais detalhes sobre a investigação. A equipe de reportagem do jornal O Estado está acompanhando no local.

Sobre a empresa

A operação mira um contrato firmado em 2021, com a empresa Construtora B&C (CNPJ: 04.610.413/0001-49), na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad.

Na época, a prefeitura lançou licitação de R$ 11.123.919,40 para melhoria no sistema de iluminação pública, por meio da substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED.

A concorrência pública foi dividida em dois lotes e os dois foram vencidos pela B&C. Além do prédio da Sisep, a sede da empresa está passando por busca e apreensão nesta manhã.

Com Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram