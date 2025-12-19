Funsat encerra semana com mais de 1,3 mil vagas de emprego abertas em Campo Grande

A semana termina com 1.302 vagas de trabalho disponíveis em Campo Grande, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (19), pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais e podem ser preenchidas a qualquer momento, de acordo com a demanda das empresas contratantes.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 183 oportunidades, auxiliar de limpeza, com 121, e repositor de mercadorias, com 99 postos abertos. Também há 68 vagas para atendente de lojas e mercados, 53 para auxiliar de linha de produção e 51 para auxiliar nos serviços de alimentação.

A lista inclui ainda oportunidades para atendente de lanchonete (33), motorista de caminhão (39), operador de telemarketing ativo (40), repositor em supermercados (33) e servente de limpeza (25). Outras funções ofertadas são fiscal de prevenção de perdas, com 28 vagas, e vendedor interno, com 22.

Há também vagas para auxiliar administrativo (9), auxiliar de estoque (17), estoquista (13), operador de empilhadeira (10), motorista de ônibus urbano (10), técnico de suporte em tecnologia da informação (10) e mecânico de máquinas pesadas, com outras 10 oportunidades.

Do total de vagas disponíveis, 913 não exigem experiência anterior, o que amplia o acesso de trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional. Além disso, a Funsat disponibiliza três vagas destinadas a pessoas com deficiência e 47 oportunidades temporárias.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.