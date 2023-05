Gaeco cumpre mandados em MS contra advogados e policiais penais

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) deflagrou na manhã desta sexta-feira (5) a Operação Bloodworm, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). A ação tem como objetivo o cumprimento de 92 mandados de prisão preventiva e 38 mandados de busca e apreensão em diversas cidades sul-mato-grossenses e em outras partes do país.

Segundo informações divulgadas pelo MPMS, a operação visa desarticular uma organização criminosa nacional do Comando Vermelho, que conta com a participação de advogados e policiais penais. As ações ocorrem em cidades de nove municípios sul-mato-grossenses, além de outras localidades no Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, São Paulo e em diversas cidades do Mato Grosso.

A investigação realizada pelo Gaeco revelou que a facção criminosa Comando Vermelho pretendia expandir suas atividades em Mato Grosso do Sul, aproveitando a localização estratégica do estado na rota do tráfico de drogas e armas, devido à sua fronteira com o Paraguai e a Bolívia. O trabalho de 15 meses permitiu às autoridades descortinar ações da organização criminosa, que até então havia investido timidamente no estado.

As lideranças do Comando Vermelho em Mato Grosso do Sul se uniram dentro da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande, para consolidar sua presença no Estado. Mesmo com regras de segurança rígidas, o ingresso de aparelhos celulares para uso dos presos foi possibilitado por meio da participação criminosa de policiais penais corruptos e advogados a serviço da facção.

Utilizando esses aparelhos e a ação dos advogados (conhecidos como “gravatas”), a facção estabeleceu contato entre os presos e seus comparsas em liberdade, permitindo que traçassem planos para crimes como roubos, tráfico de drogas e comércio de armas. Tais atividades foram comprovadas durante a investigação, fortalecendo ainda mais a presença do Comando Vermelho MS.

Bloodworm

O nome da operação faz alusão à larva vermelha (ou verme-sangue) de nome Bloodworm, que se trata de um verme conhecido por ser feroz, venenoso, desagradável, mal humorado e facilmente provocado. Destaca-se por sua coloração vermelha, por viver aglutinado aos demais da mesma espécie e pela grande capacidade de resistência em condições ambientais extremas. Além disso, ao se depararem com rivais, contam com seus dentes de cobre, que funcionam como verdadeiras armas, agindo de modo implacável para derrotá-los, características essas que possuem semelhanças com as ações violentas e hostis praticadas pela organização criminosa.