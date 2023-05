Com alta demanda, médicos são reforçados para atendimento em unidades de saúde

Para reforçar o atendimento nas unidades de saúde em Campo Grande, a Prefeitura de capital , por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou a relação dos convocados inscritos na programação temporária nesta sexta – feira no diário oficial do município.

Os convocados que forem selecionados, estarão atendendo as demandas das necessidades da rede municipal de saúde. Conforme consta no Edital, estão sendo oferecidas 18 vagas para médicos clínicos para atendimento ambulatorial com carga horária de 40 horas semanais.

Os profissionais que forem convocados, precisam estar presentes na sede da Sesau conforme programado, com toda a documentação necessária conforme explicado no Edital para assumir o cargo. Quem não aparecer no período de três dias, será considerado desistente da vaga.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.