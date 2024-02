Gaeco apreende joias,maconha e barras de ouro em operação ligadas ao Comando Vermelho

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) desencadeou uma operação em Campo Grande, visando indivíduos associados ao vice-líder do Comando Vermelho, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, conhecido como ‘Miro Louco’ ou ‘Gentil’. Campo Grande figurou como um dos locais alvos da operação, que também realizou diligências em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso e São José dos Quatro Marcos, além de Ananindeua, no Estado do Pará; e em Catanduvas, no Paraná.

Com objetivo da ação era desmantelar atividades criminosas associadas ao grupo liderado por ‘Miro Louco’, que tem ligações com o Comando Vermelho, foram expedidos 19 mandados de busca e apreensão, abrangendo 19 endereços e atingindo 15 alvos. A operação foi conduzida por um contingente de 70 agentes do Gaeco em colaboração com 180 servidores da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil.

Foram apreendidos diversos itens, incluindo aparelhos e chips de celulares, um notebook, cinco veículos, dinheiro em espécie, joias, uma barra de ouro, uma máquina de contar cédulas, um quilo de maconha e documentos contábeis que apontam para atividades relacionadas ao tráfico de drogas. O desdobramento da operação agora seguirá os trâmites legais para investigação e responsabilização dos envolvidos perante a justiça.

