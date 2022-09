Assaltante pula no córrego e atravessa a nado para fugir de prisão

Um homem não identificado foi contido por populares no fim da manhã desta quarta-feira (28), após ter furtado produtos de um estabelecimento de veículos localizado na Av. Manoel da Costa Lima, na Vila Piratininga, em Campo Grande. Para escapar da prisão o suspeito teria pulado no córrego.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada sobre o caso de um furto. Ao chegarem no local o indivíduo já estava detido, amarrado por populares, com escoriações no corpo e no joelho direito. No local, as equipes fizeram contato com o proprietário da loja, que disse que uma parafusadeira, uma caixa de ferramentas, lixadeira, aspirador de pó e politriz foram roubados do local.

Segundo populares, o assaltante seria dependente químico. Durante o relato a equipe, o dono disse que seu filho, havia localizado o autor do crime próximo ao Ginásio Guanandizão. Ele teria tentado perguntado sobre o crime, momento em que o suspeito pegou um pedaço de madeira e acertou o outro no braço, fazendo ameaças de morte em posse de uma faca.

O filho do proprietário gritou “pega ladrão”. Em uma atitude drástica, o autor pulou dentro do córrego da Avenida Ernesto Geisel e atravessou o local a nado. Após ele sair da água e andar por telhados de diversas residências, populares conseguiram conte-lo.

O suspeito contou a policia que havia vendido os itens para moradores da região. A mercadoria foi recuperada e o suspeito e um dos compradores dos itens foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, furto e receptação.