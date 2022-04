Funtrab abre 117 vagas que não exigem experiência para novo supermercado no bairro Noroeste

Quem mora na região do bairro Noroeste e busca uma oportunidade de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) abriu diversas vagas para uma rede de supermercados, que não exigem experiência profissional.

Os interessados podem comparecer no local das entrevistas que ocorrerão na próxima segunda (11) e terça (12), na Rua Vaz Caminha, Nº 1.200, bairro Noroeste, das 09h às 16h. Levar os documentos, Carteira de Trabalho, CPF, RG.

A empresa não exige experiência, porém é necessário ter conhecimento específico nas funções de açougueiro, desossador, operador de empilhadeira, e o ensino fundamental. O salário ofertado é comum para todas as funções (R$ 1.225,00), acrescidos de gratificação (10%) e horas extras, dentre outras.

São vagas para açougueiro (13 vagas), repositor de mercadorias (30), operador de caixa (40), padeiro (1), assador (1), fatiador (1), ajudante de carga e descarga de mercadoria (2), atendente de padaria (6), auxiliar de limpeza (10), auxiliar de caixa (6), desossador (2), cartazeiro (2), operador de empilhadeira (3), auxiliar de depósito (2).

O diretor-presidente da Funtrab, Marcos Derzi, destaca a importância das oportunidades no setor de serviços. “É nosso dever oportunizar as vagas para os trabalhadores, por isso a equipe de captação de vagas da Funtrab não mede esforços, nós levaremos nossa equipe de atendimento para o bairro Noroeste, será um serviço itinerante para comodidade dos candidatos”, destaca Derzi.

O setor de serviços tem se destacado no mercado de trabalho, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Em fevereiro o melhor resultado na geração de vagas no Estado foi o do setor de serviços (+3.305 postos de trabalho), seguido pelo setor de agropecuária (+1.951), construção (+934), comércio (+661) e indústria (+465).