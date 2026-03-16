Funcionário encontra corpo em estado de decomposição em fazenda de MS

O funcionário de uma fazenda, a qual pertence a um delegado de polícia de Mato Grosso do Sul, encontrou um corpo em avançado estado de decomposição nesse fim de semana, em Jaraguari. O cadáver foi localizado após o funcionário da propriedade rural sentir um forte cheiro enquanto pastoreava gado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a testemunha acionou o delegado, que é dono da fazenda, que acionou devidamente as autoridades para estarem no local e auxiliarem no trabalho.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como achado de cadáver.