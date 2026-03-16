Briga entre irmãos termina com um esfaqueado em Sidrolândia

Briga entre irmãos durante a madrugada deste domingo (15), terminou com um esfaqueado no bairro Diva Nantes, em Sidrolândia. A confusão teria começado com uma discussão, mas a situação evoluiu e os dois acabaram trocando agressões físicas, até um deles ser atingido por golpes de faca.

Segundo informações do portal local Babalizando MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento a vítima, encaminhando-a para o Hospital Elmíria Silvério Barbosa.

Ainda conforme o site, não é a primeira vez que os irmãos brigam dessa forma. Em agosto do ano passado, eles também se envolveram em uma briga e ambos terminaram feridos.

A Polícia Militar esteve no local e encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil.