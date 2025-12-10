Funcionário de UPA sofre traumatismo craniano após ser agredido por paciente em Campo Grande

Um servidor público de 57 anos sofreu traumatismo craniano após ser agredido por um paciente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, na noite dessa terça-feira (9). O agressor, que aguardava atendimento e ainda não foi identificado, foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

De acordo com informações preliminares, o paciente reclamava da demora no atendimento e passou a ofender o funcionário, criando tumulto na recepção. Ao perceber que a situação se agravava, o servidor deixou o balcão e saiu para chamar apoio da GCM. Nesse momento, o homem avançou com violência, empurrando o trabalhador, que caiu e bateu a cabeça na quina. O impacto o deixou desacordado no chão.

Após recobrar a consciência, o recepcionista recebeu atendimento imediato da equipe médica da própria unidade. Exames de raio X confirmaram o diagnóstico de traumatismo craniano. Segundo profissionais do local, a vítima, que atua há mais de 30 anos no serviço público, permanece internada em estado estável.

A Guarda Civil foi acionada pela equipe da UPA e encontrou o autor ainda no interior da unidade. Ele apresentava sinais de embriaguez e não soube explicar de forma coerente os motivos do ataque. O agressor foi detido em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde o caso será registrado.

Funcionários da unidade, que preferiram não se identificar, relataram preocupação com o aumento de episódios de violência contra profissionais de saúde e cobraram reforço da segurança interna. A reportagem entrou em contato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para solicitar posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

