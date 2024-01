Renovação de David Luiz com o Flamengo é publicada no BID da CBF

O novo contrato do zagueiro David Luiz foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. As partes poderiam optar por não renovar, mas o contrato foi oficializado nesta quarta-feira (10), pela CBF.

David Luiz renova com o Flamengo por mais um ano. Ele ativou a cláusula automática do contrato. O zagueiro atingiu a meta em maio de 2023. Apesar disso, recebeu sondagens e propostas para deixar o Fla, mas escolheu ficar.

David perdeu espaço no Fla e acabou sem jogar no final do ano por conta de uma lesão. Agora ele espera ganhar mais minutos com Tite.

A renovação de Bruno Henrique também saiu no sistema da CBF nesta quarta-feira (10). O jogador renova por mais três temporadas com o Flamengo.

Com informações da Folhapress