Araruna Fest está de volta e traz Frejat para Campo Grande

School of Rock, Erica Espíndola e Bando do Velho Jack fazem a abertura do evento

O Araruna Fest confirma sua segunda edição e reforça Campo Grande como um dos grandes pontos de encontro dos amantes da música brasileira. No dia 30 de maio, o festival retorna ainda mais forte e recebe no palco um dos maiores nomes do rock nacional: Frejat, que desembarca na capital sul-mato-grossense com o show “Frejat Ao Vivo”.

Dispensando apresentações, o cantor e compositor promete uma verdadeira viagem musical por sua trajetória, reunindo sucessos que marcaram gerações. O repertório passeia por clássicas parcerias com Cazuza, como “Exagerado”, “Bete Balanço”, “Maior Abandonado”, “Por Que a Gente é Assim?” e “Pro Dia Nascer Feliz”, além de hits consagrados da carreira solo, como “Por Você”, “Pedra Flor e Espinho”, “Amor Pra Recomeçar” e “Segredos”.

“É um show cheio de sucessos para cantar, dançar e se divertir muito”, resume Frejat.

No palco, o artista é acompanhado por uma das bandas de apoio mais respeitadas em atividade no país, formada por Rafael Frejat (guitarra e vocal), Bruno Migliari (baixo e vocal), Humberto Barros (teclados e vocais) e Marcelinho da Costa (bateria e vocais).

Fiel à proposta que marcou sua estreia, o Araruna Fest segue valorizando também a cena musical local. A programação começa com os alunos da franquia internacional School of Rock, seguidos pela potência vocal de Erica Espíndola que volta ao palco do Araruna Fest e pela energia de O Bando do Velho Jack, banda que celebra 30 anos de estrada embalados por muito Classic Rock.

Para o produtor do evento, Patrick Gontier, da 93 Produções, essa integração é parte essencial do projeto. “A gente veio pra somar, dar palco aos nomes locais e promover esse intercâmbio com artistas reconhecidos em todo o país”, destaca.

A primeira edição do festival, realizada em dezembro do ano passado, reuniu nomes históricos do rock brasileiro como Zero, Plebe Rude e Lobão, além de Erica Espíndola representando a música regional e autoral de Mato Grosso do Sul. Agora, o Araruna Fest retorna para reafirmar que o rock pulsa em Campo Grande, em um festival à altura dessa paixão.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla. Para acompanhar mais de seis horas de shows, o festival contará ainda com um espaço gastronômico, oferecendo opções variadas de comidas e bebidas.

Line-up:

• 17h30 – Abertura dos portões

• 18h30 – School of Rock

• 19h – Erica Espíndola

• 21h – O Bando do Velho Jack

• 23h – Frejat

Serviço: O Araruna Fest – 2ª Edição será realizado no dia 30 de maio, no Bosque Expo, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Bairro Novos Estados, em Campo Grande. Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/115842/d/364902?share_id=1-whatsapp

