Foragido que furtou alimentos e botijão de gás da tia, é preso em Camapuã

Na última quarta-feira (03), a Polícia Militar de Camapuã apresentou na Delegacia de Polícia Civil um indivíduo de 30 anos de idade que estava foragido do sistema prisional. A ação policial ocorreu por volta das 11h e resultou na prisão do fugitivo, que agora enfrentará as consequências legais de sua evasão.

Durante o processo de formalização do recolhimento, surgiu na delegacia. Duas pessoas compareceram para registrar ocorrência de furto, tornando-se partes fundamentais na prisão do indivíduo. Entre elas, estava a tia do preso e um pedreiro que estava trabalhando próximo à residência da familiar.

Segundo relatos das vítimas, poucas horas antes, o indivíduo agora custodiado havia invadido a casa da tia, subtraindo um botijão de gás, produtos de higiene e gêneros alimentícios. Além disso, o pedreiro teve seu carrinho de mão levado pelo mesmo autor do furto. Diante dessas alegações, foi iniciada uma investigação conjunta entre a Polícia Militar e as partes prejudicadas.

Em uma sessão de interrogatório com o fugitivo, ele confessou a autoria do furto, corroborando as informações apresentadas pelas vítimas. Com o apoio da Polícia Militar, os bens subtraídos foram prontamente recuperados, incluindo o botijão de gás, produtos de higiene e gêneros alimentícios da casa da tia, bem como o carrinho de mão do pedreiro.

O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de furto e, após a conclusão dos procedimentos legais, será encaminhado ao sistema prisional. Os objetos furtados foram devolvidos aos legítimos proprietários.

