Duas pessoas são presas e uma é morta em confronto com a políca após sequestro e tortura

Três homens foram sequestrados e agredidos por criminosos na manhã de quinta-feira (4), na região do bairro Caiobá, em Campo Grande. As vítimas foram mantidas em cárcere em uma residência que funciona como casa de festas.

Conforme informações da polícia, as vítimas eram comerciantes e foram até o local após fecharem um suposto negócio. Chegando na casa, os homens foram rendidos por dois suspeitos armados, que exigiram dinheiro. As vítimas alegaram que não tinha, momento em que os bandidos começaram a agir com violência, e agrediram os homens.

Uma das vítimas conseguiu fugir e se trancar no banheiro, porém um dos criminosos começou a atirar na porta, conseguiu entrar, agrediu a vítima, que foi forçada a fazer uma transferência bancária. Após isso, os criminosos fugiram, sem o celular das vítimas, que conseguiram acionar a polícia.

Um homem e uma mulher foram presos no local do crime. O terceiro suspeito fugiu e houve confronto com o Batalhão de Choque. O suspeito foi atingido durante troca de tiros, foi socorrido, mas não resistiu e morreu já no hospital.