Foragido da justiça é preso pelo DOF durante abordagem em Santa Rita do Pardo

Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso no último sábado (1º) por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante uma fiscalização na rodovia MS-040, na zona rural de Santa Rita do Pardo (MS).

De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o condutor de uma Chevrolet Montana, que seguia de Curitiba (PR) para o Mato Grosso. Durante a checagem no Sistema de Cadastro Criminal, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o motorista.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Santa Rita do Pardo para as providências cabíveis.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

