Confira os próximos passos do CPNU para os cargos sem curso de formação

Candidatos devem aguardar a classificação final para os cargos após as convocações daqueles que exigem curso de formação. Devido à possibilidade de concorrência a diferentes cargos, as listas podem sofrer alterações

Nesta segunda-feira (4/2), foram divulgados o resultado final dos candidatos do Bloco 8 (nível médio), a primeira lista de classificação para cada cargo dos candidatos inscritos nos Blocos 1 ao 7 (nível superior) e a primeira lista de convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As classificações levam em conta as notas obtidas nas provas e as preferências indicadas pelos candidatos no momento da inscrição.

Os candidatos e candidatas que concorreram a cargos sem exigência de curso de formação também devem estar atentos ao processo de convocação dos cargos que exigem essa etapa, pois pode haver mudanças nas classificações. Nos dias 11 e 18 de fevereiro, sairão novas listas de classificação.

Isso ocorre porque, no momento da inscrição, cada candidato organizou sua ordem de preferência para cargos e especialidades dentro do bloco temático escolhido. A classificação e a aprovação seguem essa hierarquia, priorizando sempre a opção de maior interesse do candidato. Dessa forma, os candidatos que disputam cargos sem curso de formação devem aguardar a publicação da lista final dos aprovados, prevista para o dia 28 de fevereiro.

Se um candidato for aprovado para o cargo de sua maior preferência, ele será automaticamente excluído da disputa pelos demais. No entanto, se for aprovado para uma opção menos prioritária, como a terceira escolha (por exemplo), ele permanecerá na lista de espera para cargos de maior interesse (segunda e primeira opção) até a posse. Caso novas vagas surjam, poderá ser convocado para assumir uma dessas posições.

Como os candidatos podem concorrer a diferentes cargos, as listas poderão sofrer alterações conforme as escolhas individuais. Para garantir transparência no processo, serão divulgadas três listas preliminares para cada cargo dos Blocos de 1 a 7 e três convocações para os cursos de formação (dias 4, 11 e 18 de fevereiro), até a lista final em 28 de fevereiro.

Fique de olho no site oficial do CPNU e confira todas as informações:

Calendário atualizado do CPNU



4 de fevereiro:

Divulgação do resultado final dos candidatos do Bloco 8 (nível médio);

Divulgação da primeira lista de classificação dos candidatos inscritos nos Blocos 1 ao 7 (nível superior);

Divulgação da primeira lista de convocados para os cursos de formação, que incluem os seguintes cargos:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);

Analista de Comércio Exterior (ACE);

Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

Analista de Infraestrutura (AIE);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT); e

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Prazo de dois dias, 04 e 05 de fevereiro, para confirmação de participação nos cursos.

11 de fevereiro:

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior

Divulgação da 2ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente;

Prazo de dois dias, 11 e 12 de fevereiro, para confirmação de participação nos cursos.

18 e 19 de fevereiro:

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior

Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente

Prazo de dois dias, 18 e 19 de fevereiro, para confirmação de participação na nova convocação.

28 de fevereiro:



Divulgação da lista definitiva de classificação dos candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação; e

Divulgação da lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Com informações da Agência Gov.