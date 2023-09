Motorista perde direção e colide veículo em poste próximo ao Hospital Universitário

Um motorista de 24 anos, ficou ferido na madrugada de hoje (16), após perder a direção do veículo em que conduzia e colidir em um poste, na Avenida Senador Filinto Muller, na Vila Ipiranga, em Campo Grande. No veículo, havia um passageiro, que foi socorrido com lesões no tórax e encaminhado para o hospital, onde se encontra em observação.

Até o momento não se sabe as causas que motivaram a colisão. Informações de testemunhas, é que o condutor perdeu a direção, subiu na calçada e bateu em um poste de energia, próximo ao Hospital Universitário, entre as Avenidas Fábio Zahran e a Manoel da Costa Lima.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram os feridos. O condutor foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) e o passageiro para a Santa Casa, com lesões no tórax.

