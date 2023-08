Líder de grupo especializado em transportar veículos roubados é preso em Corumbá

A Polícia Civil deflagrou na terça-feira (22), a Operação “FIM DE ROTA”, tendo como alvo uma organização criminosa especializada em transportar veículos, roubados ou furtados de outros estados da federação e levá-los para serem revendidos na Bolívia.

Segundo apurado, os autores utilizavam como rota, a BR-262, bem como estradas rurais localizadas no Pantanal. Eles atravessam diversas fazendas entre os municípios de Coxim, Rio Negro, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, no trajeto conhecido popularmente como “ROTA CAIPIRA”.

Foi preso o líder da organização criminosa, um homem de 47 anos. Além disso, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com o intuito de encontrar outras provas dos crimes investigados. O segundo alvo, João Victor Camargo Pereira, de 25 anos, segue foragido.

No mês de abril, a mesma organização, após tentar transportar duas caminhonetas roubadas, atolou na região da Nhecolândia, confrontou o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (BOPE-PMMS), sendo que três membros morreram.

Apesar das mortes, a organização continuou atuando e investigação realizada pela Polícia Civil conseguiu identificar os participantes restantes do grupo criminoso.