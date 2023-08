Brasil conquista o título sul-americano de vôlei feminino de forma antecipada

A seleção feminina de vôlei do Brasil alcançou uma vitória histórica ao se tornar campeã do torneio continental sul-americano com uma rodada de antecedência. Com um desempenho excepcional, a equipe garantiu o título sem perder nenhum set ao longo de três jogos disputados. O triunfo, conquistado de forma matematicamente irrefutável, marca a vigésima terceira vez na história que o Brasil se consagra campeão desse torneio, reafirmando sua supremacia no cenário do voleibol sul-americanO.

Sob o comando do técnico Zé Roberto Guimarães, a seleção brasileira feminina apresentou mais uma atuação primorosa, desta vez sobrepujando o Peru por 3 sets a 0, com parciais de 25×14, 25×18 e 25×09. Desde o início da partida, o Brasil demonstrou domínio absoluto, enquanto o time adversário não conseguiu encontrar formas efetivas de reação ao longo do jogo.

Uma das protagonistas dessa vitória incontestável foi a jogadora Thaisa, que mais uma vez brilhou intensamente. Thaisa se destacou como a maior pontuadora da partida, somando um total de 17 pontos, distribuídos entre 13 ataques, 2 bloqueios e 2 aces. Seu desempenho exemplar contribuiu significativamente para a consolidação da vitória brasileira.

Contudo, A seleção feminina encerra a sua participação na competição nesta quarta-feira, às 20h, contra a Colômbia, no Ginásio Geraldão, em Recife.