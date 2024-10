FICCO/MS apreende quase duas toneladas de maconha em Campo Grande

A FICCO/MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul), apreendeu em um veículo, ne terça-feira (1º), 1.961 quilos de maconha distribuída em fardos e tabletes durante ação de combate a crimes transfronteiriços, em Sidrolândia/MS.

Conforme informações da Polícia Federal, na ação, foi identificado um veículo em atitude suspeita, que passou a ser monitorado pelas equipes policiais, que deram ordem de parada ao condutor. O homem tentou fugir, mas foi encontrado em um terreno às margens da via, carregado com fardos e tabletes de maconha.

Diante dos fatos, o veículo e a droga foram encaminhados para realização dos procedimentos cabíveis. Além da placa trocada e da carga de maconha, também foi localizado um rádio de comunicação clandestina no interior do automóvel, indicando a possibilidade de que o condutor estaria se comunicando com mais incluídos na prática criminosa.

As investigações seguem em andamento para que seja feita a identificação do envolvidos.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Politicas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com informações da Polícia Federal

