Mais de 30 médicos são convocados para reforçar atendimentos em unidades de saúde em Campo Grande

Com o intuito de ampliar os atendimentos médicos na rede pública de saúde, a prefeitura de Campo Grande convocou 36 médicos inscritos no cadastro de profissionais temporários da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Os profissionais terão carga horária que variam de 12 a 40 horas semanais.

As convocações foram publicadas no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quarta-feira (2), visando ampliar os atendimentos médicos nas unidades de saúde da Capital. A lista inclui médicos ambulatoriais (5), infectologista (1), neurologista (1) e clínico geral (29).

O preenchimento das vagas será coordenado pela Divisão de Medicina da Sesau. Conforme o edital, na data e horário estabelecidos os candidatos convocados devem se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde. O endereço é na Rua Bahia, Nº 280 – Centro.

Caso o candidato não possa comparecer no período definido, deverá entrar em contato com a Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde por meio dos telefones: 2020-1662/1663 para reagendamento e demais orientações.

Para tirar dúvidas quanto ao processo de convocação, os candidatos podem entrar em contato com a Divisão de Medicina por meio do telefone: 2020-1674. De acordo com o edital, o não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência da convocação.

Confira a lista de médicos convocados na pág. 7.

