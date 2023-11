Festa de aniversário no São Conrado termina com esfaqueamento

Após ser esfaqueado no abdômen, por um rapaz de 23 anos, fugiu antes da chegada do socorro um morador do bairro Jardim São Conrado, de 45 anos de idade deu entrada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. O fato aconteceu por volta das 0h20 na madrugada deste sábado (29), em um bar no bairro onde a vítima reside.

No bar acontecia a comemoração de aniversário quando a vítima e o rapaz se desentenderam. e o agressor pegou uma faca e desferiu um golpe contra a cabeça e abdômen. Pouco depois ele fugiu e ainda não foi localizado.

