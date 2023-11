Aquidauana sedia Jogos dos Povos Indígenas neste fim de semana

Os Jogos dos Povos Indígenas seguem neste final de semana em Aquidauana. A competição teve abertura na quinta-feira (27) tyerá seu encarramento amanhã (30). Realizada pela Prefeitura de Aquidauana, com apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a competição tem a participação de integrantes da Associação Indígena Txané, Buritizinho, Cruzeiro, Limão Verde, Água Branca, Bananal, Lagoinha, Ipegue, Morrinho, Imbirussu, Colônia Nova, Córrego Seco, Tico Lipu e Distrito de Taunay.

De acordo com a Fema (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), coordenadora geral dos Jogos, aproximadamente 560 atletas das aldeias disputam seis modalidades: arco e flecha, lança, futebol, voleibol, cabo da paz e atletismo.

A premiação será aos três primeiros colocados de cada prova: troféu de campeão geral + R$ 2.000,00; troféu de vice-campeão geral + R$ 1.000,00; e troféu de 3° colocado geral + R$ 500,00.

Leia mais: Jogos Indigenas reuniu multidão no Parque Soter

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram