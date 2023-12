Feminicídio: mulher é morta pelo ex-marido e filho fica ao lado do corpo

Uma mulher, identificada como Gislaine Aparecida Martins, de 30 anos, foi mias uma vítima do feminicídio em Mato Grosso do Sul este ano. Ela foi encontrada morte na noite de ontem (1), com um ferimento de faca na cabeça, dentro da própria casa, no Jardim Carisma, periferia de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

O ex-marido da vítima, identificado como Alex de Lima Silva, de 35 anos, era o principal suspeito e foi preso em flagrante. Após ser detido, ele confessou o crime a polícia.

Conforme informações do portal Dourados News, o homem disse que no domingo (10) eles haviam combinado de que ele ficaria com os filhos do casal, uma criança de 1 ano e três meses e o bebê de três meses. Gislaine havia conseguido um novo emprego, então estava iniciando uma nova rotina.