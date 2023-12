Homem é preso por vender e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil na dark web

Foi preso na manhã de segunda-feira (11) um homem que comercializava e compartilhava material de abuso sexual infanto-juvenil na dark web, conhecida como a camada profunda da internet e de difícil acesso de autoridades.

A prisão faz parte de mais uma fase da Operação Sentinela, da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Paranavaí, no Paraná. As investigações duraram 6 meses, quando o homem ainda morava em Campo Grande.

O homem foi preso em flagrante e durante busca foi apreendido o celular com materiais de abuso. Foi constatado que o suspeito comercializava vídeos de pornografia em forma de ‘packs’ (pacotes de fotos e ou vídeos que contém pornografia infantil), pelo preço de até R$ 100,00. Toda a transação era realizada em sítios da Dark Web e negociada via PIX.

As diligências são desdobramentos da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, a partir de denúncias recebidas em parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

Dark Web

A dark web se refere a conteúdo que não é indexado por mecanismos de pesquisa e que requer software especial ou autorização de acesso. Esse conteúdo está hospedado na darknet, uma parte da Internet acessível apenas a navegadores específicos ou por meio de configurações de rede específicas.

Serviço:

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Leia mais: