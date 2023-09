IV Open Nacional de Karatê bate recorde de público

Evento se consolidou como o de maior destaque de ranking no Brasil

Mais de 5 mil pessoas estiveram no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” no último sábado (09), onde aconteceu a 4ª edição do Open Nacional de Karatê, que neste ano, homenageou o sensei e ex-presidente da Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul, Paulo Muniz.

Foram mais de 900 atletas de 4 a 80 anos de idade de 8 estados brasileiros participando da competição que já tem sua marca consolidada nos eventos de artes marciais em nível nacional, sendo bem referenciada nas federações e confederação nacional da modalidade.

Com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), o evento é realizado pela Associação Zanon de Karatê (AZK), e conforme o presidente Cloudoardo Zanon, o Open realizado em Três Lagoas já se destaca como o maior do País, na pontuação de ranking da Confederação Brasileira de Karatê.

Esta edição entra para a história do Open, de acordo com Zanon, por ter competidores cadeirantes pela primeira vez. “Nos outros anos tivemos inscrições de atletas com deficiência visual, intelectual e física, mas cadeirante foi inédito, o que mostra que o karatê é uma modalidade inclusiva e especial para todos”, disse.

Campeões

Entre mais de 50 clubes, a AZK MS, de Três Lagoas, ficou em 1º lugar com um saldo de 19 medalhas de ouro, 24 de prata e 38 de bronze, fechando a edição com 386 pontos. O Team Resende MS, de Campo Grande, foi o vice-campeão com 168 pontos e 32 medalhas no total, seguido do Team Bernadelli MS, com 160 pontos e 27 medalhas.

Os clubes presentes são dos estados de Goiás, Paraná, Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Zanon e o secretário Municipal de Esportes, Rialino Medeiros, comemoraram o sucesso da Edição, ressaltando que a parceria entre a SEJUVEL e a associação esportiva colabora para destacar o potencial de Três Lagoas como sede de grandes competições e aquecer o comércio e rede hoteleira local. O Open teve apoio também da Confederação Brasileira de Karatê e Federação Oficial de MS, representada pelo sensei Ramão Arnaldo Lopes.

Cursos

Na véspera do evento, a organização realizou três cursos sendo: kata com Sensei Genival Ferreira ex-técnico da Confederação Brasileira de karatê; Arbitragem com Sensei Moisés Cassimiro, Árbitro mundial WKF e Shiai Kumite com Tri Campeã Mundial de karatê Sensei Ciça.