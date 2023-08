Fátima do Sul e região tem queda de 40% na criminalidade

Nos meses de janeiro a julho de 2023, na região composta pelos municípios de Fátima do Sul, Caarapó, Deodápolis, Juti, Glória de Dourados, Jateí e Vicentina houve uma redução de 40% nas ocorrências de crimes contra a vida.

Os dados são da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e levam em consideração o mesmo período do ano passado.

Levantamento feito pela respectiva Secretaria também mostra que, no período mencionado, não foi registrada nenhuma ocorrência de roubo em comércio na região e os roubos em residência diminuíram 33,3%.

Para a delegada regional da Polícia Civil em Fátima do Sul, Paula Ribeiro dos Santos, a substancial diminuição nos índices de crimes contra vida, bem como crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça, decorre do maciço investimento do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul na Segurança Pública e o trabalho realizado em conjunto com as forças.

“No último ano, nossa região recebeu o reforço de oito novos delegados de polícia e seis novos escrivães de polícia, que trouxe uma considerável celeridade às investigações, além de possibilitar a realização de inúmeras operações policiais em conjunto com as demais forças de segurança”, destaca ela.

A delegada também ressalta melhorias nas condições de trabalho, como entrega de novas viaturas para todas as unidades policiais citadas, de novos computadores de última geração, entrega de móveis, entre outros investimentos, e a realização cada vez mais frequente de cursos de aperfeiçoamento oferecidos a todos os policiais.

“Somente nos últimos 15 dias, foi realizado curso de nivelamento de pistola Glock para todos os policiais civis do Mato Grosso do Sul, também foi realizada a fase presencial do curso de depoimento especial em parceria com o Tribunal de Justiça, além do curso de porte de arma velado para as mulheres. Tudo isso reflete na qualidade do trabalho realizado pelos nossos valorosos policiais que são extremamente comprometidos com a missão de Servir e Proteger a sociedade”, disse a delegada Paula.

O comandante do 14º BPM (Batalhão da Polícia Militar), tenente-coronel Teodoro Caramalac Neto, também comentou os comparativos estatísticos divulgados esta semana pela Sejusp, destacando os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos.

“Desde o começo do ano, foi implementada uma política de valorização do policial através de instrução continuada. Atualização sobre as normas legislativas, técnicas de abordagem, busca pessoal, tiro entre outras matérias que constantemente tratamos com toda a tropa do Batalhão para o aprimoramento do atendimento a sociedade”.

O oficial da PM também ressaltou o trabalho profissional de efetivo e os projetos sociais da unidade. “O Programa Mulher Segura (PROMUSE) e o Bom de Bola – Bom na Escola, desempenham, além da função social, a prevenção que é missão constitucional da Polícia Militar. A filosofia de Polícia Comunitária praticada pela unidade vem trazendo resultados positivos”, disse o tenente-coronel.

O comandante também salientou a parceria com as demais instituições de Segurança. “Instruções conjuntas com a Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar fortalecem os laços dos profissionais de segurança da Região e são traduzidas em operações que trazem tranquilidade para a sociedade”, disse.