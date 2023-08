Ministros participam de caravana na Capital e ressaltam investimentos

Campo Grande recebeu, nesta segunda-feira (28), três ministros do governo Lula, são eles o da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do Turismo, Celso Sabino, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Além dos ministros, a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto esteve presente. O evento aconteceu no auditório do Bioparque.

Caravana da Sudeco

A agenda dos ministros iniciou às 08h30, com a abertura oficial da Caravana da Sudeco no Mercadão Municipal. A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste vai oferecer suporte a micro e pequenos empreendedores e contará com a presença de profissionais de instituições bancárias e de financiamento a partir de terça-feira (29). Nesse dia, serão disponibilizados R$ 300 milhões em linhas de crédito para empresários.

Eduardo Riedel (PSDB) esteve no local e ressaltou a importância da Sudeco para fomentar a cadeia de produção econômica do Estado.

“A Sudeco é uma instituição extremamente importante para MS e para todo o Centro oeste, com 2,2 bilhões repassados via fundo. E a Rose tem ela tem trabalhado em buscas de alternativas a FCO do Centro-Oeste, não só ao fundo condicional que vai para o empresariado industrial, comercial, rural, mas aqui dizendo com todos os parceiros presentes, com um direcionamento para o pequeno, para o médio, para fomentar toda essa cadeia de produção. Eu não tenho dúvida que os próximos anos, com a Rose a frente da Sudeco, a gente vai ter grandes alternativas para poder fomentar aquilo que nós estamos vendo em Mato Grosso do Sul.”

A maior parte dos recursos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), cerca de 90%, é administrada pelo Banco do Brasil. Além dessa instituição, outros bancos também têm a capacidade de conceder empréstimos através desse fundo.

Conforme a titular da Sudeco, Rose Modesto, as taxas de juros estarão situadas na faixa de 8% a 14% ao ano, visando oferecer benefícios aos pequenos empresários. Ela destaca que essa iniciativa pretende auxiliar o grupo que foi mais afetado pela pandemia de covid-19.

Como obter o fundo

Aqueles que desejarem obter o financiamento através do fundo devem ser produtores rurais ou empresários atuantes nos estados da região Centro-Oeste. Caso o valor da operação seja inferior a R$ 500 mil, o requerente precisará submeter sua proposta de financiamento diretamente na agência operadora.

Evento no Bioparque

Às 10h30, no auditório do Bioparque, houve um momento de conversa e apresentação de linhas de ação entre Ministério do Turismo e trade turístico sul-mato-grossense. O diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling participou da agenda que foi realizada por meio do Governo Federal, da Sudeco e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

No evento, o diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling traçou um prognóstico acerca dos investimentos no setor do turismo

“O que eles vão anunciar hoje, na verdade, é o empréstimo, né? Que é o Fungetur. O fundo não é novidade para mim e nem para quem é do setor. Estou esperando que tenha alguma novidade neste fundo, ou seja, que ele seja mais acessível aos empresários, uma taxa de juros ainda menor, com garantia também para que o empresário possa pegar esse recurso. O Governo Federal atual tem uma pegada de redução de juros para facilitar os investimentos, né?”

O presidente ainda salienta o bom momento que o setor vive. ” O turismo voltou a todo vapor. A retomada foi muito forte. Ano passado foi o melhor ano do Estado no turismo. O cenário do Pantanal também, esse ano, está melhor que ano passado. Então não vejo que os setores estejam em dificuldades. Claro que alguns pequenos ainda sofreram um baque muito grande de dois anos de pandemia, mas agora eu entendo que eles conseguiram se normalizar e estão prontos para fazer novos investimentos.”

Acompanhado de Rose Modesto e Vander Loubet, o Ministro do Turismo do Brasil também esteve presente no evento e falou sobre a importância de alavancar o potencial turistico de MS, utilizando de meios sustentáveis.

“Entendemos que Bonito o Pantanal são apenas alguns exemplos do turismo e que nós podemos e vamos fazer Mato Grosso do Sul alavancar a economia, desenvolver o estado, gerar emprego e produzir renda para o cidadão. Tem projeto que não é sustentável. Nossos empresários aqui em MS estão bastante adiantados nesses quesitos. O entendimento é de que a melhor forma de nós preservarmos o meio ambiente, de nós combatermos a acentuada mudança climática, é por meio da exploração do ecoturismo sustentável, desenvolvendo as populações que vivem nessas regiões no Pantanal, em Bonito, em todo país.

O ministro ainda revela algumas dessas estratégias. “Nós estamos desenvolvendo, inclusive em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, formas de explorar o turismo com meios de transporte que utilizem energia renovável, energias que não são a base de combustão. Além disso, habitações com leito de hotéis e pousadas que utilizem energia solar, que tenham tratamento adequado dos seus resíduos sólidos, dos seus resíduos líquidos. O mundo quer ver isso. O Brasil foi eleito como principal e maior destino de ecoturismo do mundo. Passamos países como México, como Austrália que antes estavam na nossa frente”.

Cerimônia no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Às 11h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, está agendada a realização da cerimônia de lançamento do PAS (Plano de Ação na Segurança) e do PRONASCI 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). Durante o evento, foram entregues viaturas e outros equipamentos destinados a Mato Grosso do Sul, por meio de uma colaboração com o Governo do Estado.

A ministra Aparecida Gonçalves, conhecida como Cida, tinha agendado participar da assinatura do termo de adesão para a implantação da nova Casa da Mulher Brasileira em Dourados. No entanto, ela informou que não poderá estar presente junto aos outros ministros de seu Estado, devido a um compromisso prévio agendado em São Paulo para a mesma data.

“Infelizmente ela não poderá acompanhá-los em seu estado devido a uma agenda já assumida há cerca de dois meses em São Paulo/SP, onde estará em um evento com cerca de 100 representantes de empresas e de organizações do terceiro setor que trabalham com a temática das mulheres”, informou sua assessoria, por meio de nota.

Com informações de João Gabriel Vilalba.

