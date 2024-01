Falso ‘funcionário de fórum’ em Bataguassu é acusado em caso de estupro

Na última quinta-feira (11), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu-MS, concluiu as investigações relacionadas ao crime de estupro praticado contra uma jovem de 19 anos, ocorrido no final de novembro de 2023. O autor, que falsamente se apresentou como “funcionário do fórum”, foi desmascarado após meticulosa análise dos detalhes do caso.

De acordo com as informações obtidas durante a investigação, o agressor utilizou a falsa identidade para ganhar a confiança da vítima, uma estratégia que visava criar uma credibilidade fictícia perante ela. O indivíduo, então, manteve relações sexuais não consentidas com a mulher. A análise do caso revelou que o criminoso planejou cuidadosamente cada detalhe, na tentativa de descaracterizar a prática do ilícito penal.

Desde o momento inicial dos atos sexuais não consentidos até episódios posteriores, como a solicitação de uma pizza e a captura de uma foto no espelho com a vítima, a investigação evidenciou a meticulosidade do agressor em arquitetar sua atuação. Esses elementos tiveram o condão de desmascarar o constrangimento imposto à vítima, mediante violência, para a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos.

A conclusão das investigações marca um passo crucial na busca por justiça para a vítima e reforça o compromisso das autoridades policiais em enfrentar casos de violência contra mulheres. O agressor, agora identificado e com as provas robustas reunidas, será encaminhado para o devido processo legal, enfrentando as consequências de seus atos perante a justiça.

A Polícia Civil ressalta a importância de denúncias e do apoio das vítimas, encorajando a sociedade a unir esforços no combate à violência de gênero.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: