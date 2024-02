Facção confunde alvos e idoso é executado

Um conflito entre facções resultou na morte de um homem idoso de 62 anos na noite desta quarta-feira (28) em Sonora, a 362 km de Campo Grande. Juvenal dos Santos foi a vítima fatal no lugar de seu genro, em uma residência localizada na Rua Ceará, no bairro Jardim dos Estados.

O incidente ocorreu por volta das 19h30, quando dois homens chegaram em um veículo ainda não identificado e invadiram a casa. O verdadeiro alvo, ao perceber a presença dos invasores, conseguiu escapar, deixando Juvenal vulnerável aos disparos.

Os criminosos abriram fogo contra o idoso, que estava sentado em uma cadeira na varanda da residência. Juvenal, que era sogro do alvo original, foi atingido por pelo menos dois tiros, um deles na cabeça, resultando em sua morte no local. A perícia encontrou cápsulas de calibre 38 no local, evidenciando a violência do ataque.

As autoridades acreditam que o crime esteja ligado a disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. O incidente deixou os moradores da área apreensivos e preocupados com a segurança, pedindo por intervenção policial para conter a violência. Um residente, que preferiu não se identificar, expressou sua preocupação com a crescente presença das facções e o impacto na comunidade local.

