Valor dos cursos superiores aumentam 3,74% nesse início de ano letivo

Acadêmica vê impacto de 40% em sua mensalidade ao fazer rematrícula no curso de jornalismo

A educação, algo primordial para a formação de qualquer cidadão, tem custado caro para os brasileiros, conforme apontou o último IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Além do aumento nas universidades, outros reajustes foram no ensino médio (8,58%), ensino fundamental (8,23%), pré-escola (8,14%), curso técnico (6,01%) e creche (5,91%), e pós-graduação (2,81%).

Nessa volta às aulas a temida “rematricula” pegou de surpresa a acadêmica do curso de Comunicação Social, Sandra Salvatierre, de 37 anos. Natural de Rondônia, ela conta que há dois anos transferiu o curso de jornalismo para a capital sul-mato-grossense. A aluna do curso de jornalismo conta que viu sua mensalidade saltar de R$ 500 para R$ 703,58.

“Ainda não consegui fazer a rematrícula por causa do reajuste deste ano, principalmente pelo fato de ter somente a renda do estágio. Está pesado para mim esse valor de R$ 500 e pouco para R$ 700”, contabiliza à acadêmica.

Outra acadêmica que viu sua mensalidade saltar R$ 104 nesse retorno à sala de aula em 2024, foi Eduarda Moura, de 21 anos. Aluna do curso de Biomedicina em uma universidade particular, ela diz não concordar com o reajuste no valor da mensalidade afirmando que o aumento vai refletir no seu orçamento. “Ano passado era uns 350, agora está R$ 454. Não acho justo esse aumento”, ressalta a universitária.

As escolas que prestam serviço de berçário, as creches, tiveram inflação calculada em 5,91%, segundo levantamento do IBGE. Em uma escola localizada no Bairro Vila Planalto, o valor da mensalidade para meio período custa R$ 500, neste ano, o preço recebeu um acréscimo de R$ 70.

A reportagem do jornal procurou três universidades particulares de Campo Grande, para questionar sobre a alta na cobrança das mensalidades. As instituições procuradas não quiseram comentar sobre o assunto.

Índice econômico

O IPCA-15 de fevereiro subiu de 0,78% frente aos 0,31% na pesquisa de janeiro. O IPCA-15 foi de 0,78% em fevereiro e ficou 0,47 p.p (ponto percentual) acima da taxa de janeiro (0,31%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,09% e, em 12 meses, de 4,49%, acima dos 4,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2023, o IPCA-15 foi de 0,76%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito registraram alta em fevereiro. A exceção foi Vestuário, cujos preços recuaram 0,39% após a alta de 0,22% em janeiro. A maior variação (5,07%) e o maior impacto (0,30 p.p.) vieram de Educação. Outros destaques foram os grupos Alimentação e bebidas (0,97% e 0,20 p.p.) e Saúde e cuidados pessoais (0,76% e 0,10 p.p.). As demais variações ficaram entre o 0,14% de Habitação e o 1,67% de Comunicação.

Para entender um pouco mais como é realizado o IPCA15, o jornal consultou o especialista financeiro, Márcio Coutinho, o qual reforça que o IPCA-15 como já diz o nome, leva em consideração o período de 15 dias, ou seja, os dados atuais se referem aos últimos dias de janeiro e início de fevereiro, e assim é feito em outras edições do levantamento. O economista comenta ainda que a taxa atual de 0,78% está dentro do esperado pelo mercado.

“Apesar do IPCA-15 ter aumentado um pouco, o que se observa é que a taxa está sob controle. Tanto é que o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros (Selic) cujo valor hoje é de 11,25% ao ano. Quando a inflação está subindo o governo aumenta a taxa de juros, e quando ela está em queda o governo também reduz essa taxa”, completa o profissional.

Inflação do país

Tanto o IPCA quanto o IPCA -15, são indicadores que medem a inflação do Brasil, a diferença é que enquanto um realiza a pesquisa no período de 15 dias (IPCA-15), o outro considera dados do mês todo. A inflação do país foi de 0,42% em janeiro, após a variação de 0,56% registrada no mês anterior. A alta no primeiro mês do ano foi influenciada especialmente pelo aumento de 1,38% do grupo alimentação e bebidas, que tem o maior peso no indicador (21,12%). Com esse resultado, os alimentos também exerceram o maior impacto sobre o índice do mês (0,29 p.p.). A inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 4,51%. Os dados são divulgados pelo IBGE.

“O resultado de janeiro tem, assim como em dezembro, o grupo alimentação e bebidas como principal impacto. O aumento nos preços dos alimentos está relacionado principalmente à temperatura alta e às chuvas mais intensas em diversas regiões produtoras do país”, explica o gerente da pesquisa, André Almeida. É a maior alta de alimentação e bebidas para um mês de janeiro desde 2016 (2,28%).

O IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Acesse os dados no?Sidra. O próximo resultado do IPCA, referente a fevereiro, será divulgado em 12 de março.

Por Suzi Jarde.

