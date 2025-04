Fábio Tomio Ueno, condenado por assassinato em 2009, é preso em Campo Grande

Fábio Tomio Ueno, condenado pelo assassinato de Flávio Gil Zanon em abril de 2009, foi preso na tarde dessa sexta-feira (4) por uma equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), no Bairro São Francisco, em Campo Grande. O representante de vendas estava foragido e com mandado de prisão em aberto após ser sentenciado a 14 anos de prisão em regime fechado, conforme decisão judicial de 17 de março.

A prisão ocorreu por volta das 15h, quando a equipe do Dracco localizou Fábio na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo. Após o cumprimento do mandado, ele foi levado para a sede do departamento, no Jardim Seminário.

A sentença de Fábio foi proferida pela 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, 16 anos após o crime. A condenação foi decidida pelo Conselho de Sentença, que julgou improcedente a apelação da defesa. Os advogados de Fábio questionaram a validade do julgamento, o indeferimento do pedido de exumação do corpo da vítima e solicitaram redução da pena devido à confissão espontânea do réu. Inicialmente sentenciado a 15 anos e dois meses, a pena foi reduzida para 14 anos após o TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) analisar o caso.

O crime ocorreu na noite de 7 de abril de 2009, na cidade de Castro (PR), e, segundo o Ministério Público, foi motivado por vingança. Fábio se armou e foi até a casa de Flávio após seu irmão ser agredido por seguranças que trabalhavam para a vítima. Fábio alegou querer apenas conversar com Flávio, mas, ao chegar à residência, sacou um revólver e disparou contra a cabeça da vítima, que faleceu três dias depois.

O caso foi julgado em agosto de 2018, quando Fábio foi condenado a 15 anos e dois meses de prisão. No entanto, a defesa recorreu e, no mês passado, o novo julgamento reduziu a pena. Fábio era considerado foragido até ser capturado na sexta-feira.