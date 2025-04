Concurso do Ibama: Provas objetivas e discursiva ocorrerão neste domingo (6) em todas as Capitais

As provas objetivas e a prova discursiva do concurso do Ibama ( Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) serão realizadas neste domingo (6) em todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. A organização do concurso é de responsabilidade do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Os candidatos disputam vagas para dois cargos: analista ambiental e analista administrativo. As provas ocorrerão à tarde, no horário oficial de Brasília, conforme o seguinte cronograma:

12h: Abertura dos portões

13h: Fechamento dos portões

13h30: Início das provas

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

Os candidatos podem consultar o local de prova no site do Cebraspe, utilizando o CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Orientações Importantes

O Cebraspe recomenda que os candidatos verifiquem com antecedência o local de prova para evitar imprevistos no dia do exame. É obrigatório o comparecimento ao exame com o documento de identidade original, caneta esferográfica de tinta preta (fabricada em material transparente) e o comprovante de inscrição.

Não são aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante e carteiras funcionais sem valor de identidade.

Além disso, os candidatos não devem levar para a sala de provas os seguintes itens, sob pena de eliminação do concurso:

Aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, calculadoras)

Materiais de escrita (lápis, lapiseira, borracha, marca-texto)

Acessórios (chapéus, bonés, gorros, óculos escuros, protetor auricular)

Recipientes não transparentes (garrafas de água, embalagens de alimentos)

Armas brancas (facas, tesouras, canivetes)

Detalhes sobre as Provas

As provas objetivas do concurso são eliminatórias e classificatórias, com um total de 120 pontos, distribuídos entre 120 questões de conhecimentos básicos e específicos, conforme o edital. No modelo do Cebraspe, cada questão tem duas opções de resposta: certo (C) ou errado (E). A pontuação é dada da seguinte forma: acerto vale 1 ponto, erro resulta em perda de 1 ponto. Caso o candidato marque ambas as alternativas ou deixe a questão em branco, a pontuação será nula.

A prova discursiva exigirá que o candidato escreva uma redação de até 30 linhas, com tema relacionado ao cargo escolhido. A prova valerá até 20 pontos.

Sobre o Concurso

O concurso oferece um total de 460 vagas para cargos de nível superior: 330 vagas para analista ambiental (especialista em meio ambiente) e 130 vagas para analista administrativo. As vagas estão distribuídas nas 27 unidades da federação.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 9.994,60 para ambos os cargos. Há a possibilidade de gratificação por qualificação: R$ 464 para cursos de especialização, R$ 922 para mestrado e R$ 1.387 para doutorado.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade do Ibama dentro da unidade da federação onde se inscreveram, conforme a necessidade do instituto. A classificação no concurso não garante ao candidato o direito de escolher a unidade de exercício, conforme o edital.

Nos primeiros 36 meses após a posse, o candidato não poderá ser removido, exceto por interesse da administração do Ibama.

Com informações da Agência Brasil