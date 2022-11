Estelionatário se passa por prefeito de Dourados para aplicar golpes

Em um comunicado oficial, realizado na manhã desta quarta-feira (09), o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) alertou a população sobre tentativas de golpe feitas com seu nome e imagem, por meio do aplicativo WhatsApp.

Segundo ele, o estelionatário pedia dinheiro, que deveriam ser repassados por meio de transferências bancárias. As informações são de que as tentativas de golpe teriam ocorrido com pessoas próximas ao chefe do Executivo.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, os criminosos usam o número de celular (67) 99694-6775 e a mesma foto que Alan habitualmente no próprio aparelho. “O prefeito informa que alguns amigos e parentes receberam as mensagens, mas não há informações, até o momento, de alguém que tenha caído no golpe”, esclarece o comunicado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, localizado a 228 km da capital.

Outros golpes

A prática de utilizar imagens de autoridades e também pessoas físicas na tentativa dos estelionatários em aplicar golpes é uma prática que ocorre há meses.

Neste ano também houveram tentativas de golpe com o nome de instituições públicas, como foi o caso da Receita Federal. Em julho, a instituição divulgou um alerta sobre golpes que ocorreram no meio online, onde estão sendo utilizados em anúncios de vendas de produtos com preços bem reduzidos o nome da Receita e das suas alfândegas.

Em nota, é informado que esses estelionatários se utilizam de anúncios pagos no e-commerce para enganar os consumidores. Nessas propagandas falsas são aproveitados “de forma ilícita o nome das unidades da Receita Federal responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro, as Alfândegas, na tentativa de simular veracidade na aplicação do golpe,” explica a nota.

Uma das orientações repassadas pela segurança pública é checar, através de uma conversa ou contato direto, se realmente é a referida pessoa, seguido da procura a delegacia mais próxima para registro de boletim de ocorrência.

Com informações do jornal Dourados News

